۱۲ طرح عمرانی، تفریحی و انرژی در کُشکوئیه رفسنجان افتتاح و کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، با اعتباری بیش از 75 میلیارد تومان چند طرح دربخش کشکوئیه رفسنجان اجرا شد.
فاز نخست پارک روستای شهرک عباسآباد با مساحت چهار هزار متر مربع و اعتباری ۶۰ میلیارد ریال و بوستان روستای بهجتآباد به وسعت ۱۵۰۰ متر مربع و اعتبار ۴۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید. همچنین عملیات احداث بوستان و سنگفرش روستای عباسآباد امین در زمینی ۱۷۰۰ متری با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال آغاز شد.
پروژههای جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر در روستاهای علیآباد شهید (۱۳ هزار متر مربع) و تقیآباد (پنج هزار متر مربع) مجموعاً با اعتبار ۹۰ میلیارد ریال به پایان رسید.
علاوه بر این، ۲۷۰۰ متر از مسیر حسینآباد و تقیآباد به احمدآباد هرندی با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال روکش آسفالت شد.
در حوزه بهسازی معابر، بوستان احمدآباد هرندی با هزار متر مربع وسعت و اعتبار ۲۳ میلیارد ریال بهرهبرداری شد و پروژه دوربینهای نظارتی احمدآباد عباسخان با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال رونمایی گردید.
در بخش راهسازی، عملیات روکش آسفالت محور کشکوئیه – رفسنجان به طول ۱۰ کیلومتر و اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال آغاز شد
در حوزه تولید و انرژی، کلنگ تکمیل و احداث مرغداری ۲۰ هزار قطعهای کشکوئیه در زمینی به مساحت هفت هزار متر مربع و اعتبار پیشبینی شده ۲۵۰ میلیارد ریال بر زمین خورد. همچنین دو نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۳۵۰ کیلووات و سرمایهگذاری ۱۴۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
همزمان، زمین چمن ورزشی روستای دئفه رضوی در فضایی ۳۰۰۰ متری و سنگفرش محوطه آن افتتاح شد.