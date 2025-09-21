به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، قاری «فصیح الدین فطرت» امروز در نشستی در جمع نیرو‌های ارتش با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره پایگاه بگرام اعلام کرد: در این اواخر، سر و صدا‌هایی بلند شده است که گویا امارت اسلامی افغانستان در حال مذاکره و گفت‌و‌گو بر سر پایگاه بگرام است.

وی افزود: امارت اسلامی افغانستان به مردم این کشور اطمینان می‌دهد که در برابر یک وجب خاک از این سرزمین، سازش و معامله نمی‌کنیم و چنین چیزی امکان پذیر نیست.

فطرت با بیان اینکه افغانستان اکنون به حضور نیرو‌های خارجی نیازی ندارد، گفت: کسانی که خارجی‌ها را آورده بودند و با استفاده از زور آنها حکومت می‌کردند، این افراد ترسو و بزدل بودند.

رئیس ستاد ارتش افغانستان افزود: ما از هیچ کشور زورگو و قلدر نمی‌ترسیم و این موضوع را در بیست سال مبارزه با آمریکا ثابت کرده‌ایم.

«عطا محمد نور» رئیس شاخه حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز در پیامی از طریق شبکه ایکس و در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا نوشت: کشور ما در بیگانه ستیزی و ایستادگی در برابر اشغال و اشغالگران در جهان شهره است، اما متأسفانه این روز‌ها برخی برای خاک فروشی بر یکدیگر سبقت می‌گیرند. به باور من، واگذار کردن خاک این سرزمین به ترامپ یا هر کس دیگر ـ چه بگرام باشد، چه کابل و یا قندهار، چیزی جز بی تفاوتی و معامله بر سر ناموس نیست.

وی تصریح کرد: اگر آمریکا از دست پروردگان و حاکمان دست نشانده خود در افغانستان نا امید شده است، زیرا نتوانسته یا نخواسته طرح‌های منطقه‌ای اش را عملی سازد، باید بداند که کشور ما نیازی به حضور و اشغال ندارد.

این واکنش در حالی مطرح شده است که ترامپ به طالبان هشدار داد که اگر پایگاه بگرام را ندهند «اتفاقات بدی» رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: با طالبان در مورد گرفتن پایگاه بگرام صحبت می‌کند و به زودی و بلافاصله می‌خواهند این پایگاه را طالبان پس بدهند. «اگر ندادند، خواهند دید چه خواهم کرد»