به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ علی مهدی پور گفت: همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس با شعار «ما فاتحان قله‌ایم»، بالغ بر ۲۸۵ برنامه متنوع در دستور کار پایگاه‌ها، حوزه‌های مقاومت و همچنین سپاه شهرستان قرار گرفته است.

وی وحدت ملی را مهم‌ترین دستاورد برشمرد و افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز وحدت بود که باعث شکست دشمنان انقلاب اسلامی شد. این وحدتی بود که در بین مردم ما در جامعه وجود داشت.

فرمانده سپاه ناحیه املش گفت: از جمله برنامه‌های شاخص این هفته می‌توان به رزمایش اقتدار ۲، توزیع جهیزیه به نوعروسان کم‌برخوردار، اهدای ۵۰۰ سری لوازم‌التحریر و بسته‌های معیشتی، برگزاری پیاده‌روی خانوادگی، افتتاح ۳ واحد مسکن محرومان و بهره‌برداری از ۶ و نیم کیلومتر آسفالت در مناطق بویه‌کشمش و دیماجان‌کَش با مشارکت اعتبارات نماینده مجلس و سپاه اشاره کرد.

علی مهدی پور همچنین افزود: در این هفته، برنامه‌هایی همچون جشنواره‌های بومی و محلی، ویزیت رایگان همراه با تأمین دارو، رونمایی از زیارت مجازی شهدا، یادواره شهدا و آبروی محله، میز خدمت در محلات، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و تجلیل از ۴۵ رزمنده دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

وی گلباران مزار شهدا، محافل انس با قرآن، روایت‌گری راویان دفاع مقدس در مدارس و محلات، نشست‌های بصیرتی، پخت نان رایگان به نیت شهدا و جشنواره مالک اشتر را نیز در دستور کار قرار دارد.

فرمانده سپاه ناحیه املش گفت: از دیگر برنامه‌های شاخص می‌توان به تجلیل از فرماندهان برتر، برگزاری دومین کنگره ۸ هزار شهید استان، افتتاح پایگاه مقاومت، رژه خودرویی، دیدار با امام جمعه، پویش آزادی زندانیان غیر عمد، پویش نذر خون، رونمایی از تابلوی فرماندهان و شهدای روحانی و برپایی نمایشگاه علمی، اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی اشاره کرد.

این برنامه‌ها با عنوان شامگاه یاد یاران در سطح تمامی پایگاه‌ها برگزار خواهد شد.