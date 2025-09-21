پخش زنده
امروز: -
همایش یک روزه دامداران و عشایر شهرستانهای مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در سعادت شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،میرزاوند رییس سازمان امور عشایر کشور در منطقه عشایرنشین چاه بید بخش پاسارگاد گفت: تامین آب آشامیدنی پایدار عشایر، نشانه گذاری و شناسایی ایل راهها و توسعه اتراق گاههای عشایری ردیف بودجهای گرفته است و در یک زمانبندی در سراسر کشور اجرا میشود.
همچنین جعفری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: به زودی این نهادهها در کشور توزیع و در حال حاضر نزدیک به ۳۰ الی ۴۰ درصد مازاد بر نیاز دامداران، نهادههای دامی خریداری شده است.
همچنین نماینده مردم شهرستانهای مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به زودی مشکل برق چاههای آب مرتفع میشود.
عبداللهی گفت: بهسازی مسیر گردنه خرسی به شهرستان اقلید که سالها بلاتکلیف مانده به زودی آغاز و راه دسترسی به مسیر کوچ عشایر به این شهرستان و منطقه ییلاقی آسان شود.
در این همایش دامداران و عشایر شهرستانهای مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان مسائل و مشکلات خود را در خصوص کمبود علوفه، نداشتن دسترسی به پنلهای خورشیدی، کمبود آب برای گوسفندن، مشکل ایل راهها، دردسرهایی ایجاد شده در قشلاق برای عشایر، عدم خرید دام و گرانی نهادههای دامی مطرح کردند.
در حال حاضر شهرستانهای مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان با تولید ۹ هزار و ۲۳۰ تن گوشت قرمز در سال ۱۳ درصد گوشت قرمز فارس را تولید میکنند.