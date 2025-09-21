به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی بم گفت: ماموران پلیس مبارزه با قاچاق کالای این فرماندهی با همکاری سایر واحد‌های انتظامی و اجرای ۱۶ طرح، تعداد ۱۲۷ دستگاه خودرو را طی ۶ ماه گذشته شناسایی و توقیف کردند.

سرهنگ "عبدلی نسب" افزود: در بازرسی از این خودرو‌ها بیش از ۴۳۸ هزار لیتر انواع فرآورده نفتی از جمله گازوئیل، بنزین و نفت سفید قاچاق کشف و ۱۱۱ نفر افراد سود جو دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه طی ۶ ماه گذشته و با اجرای طرح برخورد با خودرو و موتورسواران متخلف، ۷۱۹ خودروی شوتی، تغییر وضعیت، بدون پلاک و تک پلاک و همچنین ۲۷۲ موتور سیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینک شدند.