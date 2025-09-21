مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی سازمان صداوسیما، از پاسداران زبان فارسی در رسانه ملی تجلیل کرد.

به مناسبت روز شعر و ادب فارسی:

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی سازمان صدا و سیما امروز ۳۰ شهریور به مناسبت روز شعر و ادب فارسی، دومین دوره آئین اعطای جایزه فردوسی را برگزار کرد.

این مراسم با حضور مدیران و مسئولان رسانه ملی و شاعران و استادان زبان و ادبیات فارسی در سالن همایش‌های معاونت صدا برگزار شد.

در این مراسم از آقایان و خانم‌ها حسن منعم، منتخب معاونت استان‌ها از‌ مرکز فارس، شهرام بابانوروزی، منتخب معاونت صدا، شعله قطب رزمجو، متخب معاونت سیاسی و گیتی خامنه، منتخب معاونت سیما تجلیل شد.

علیرضا قزوه، رئیس مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی سازمان صدا و سیما، با ابراز خرسندی از برگزاری این آئین، بر اهمیت پاسداشت زبان فارسی و نقش رسانه ملی در ارتقا و ترویج زبان فارسی تأکید کرد.