به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار علی فدوی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده جدید سپاه الغدیر استان یزد با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی افزود: وعده الهی همان نصرت جبهه حق و حقیقت است و ملت ایران برای رسیدن به اهداف مقدس و منور خود باید دارای وحدت و استقامت باشد.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس، رزمندگان اسلام با قدرت ایمان و اخلاص و تکیه بر دین بر کشور‌های زیادی پیروز شدند و تعدادی به فوز شهادت رسیدند و باید همان راه و اهداف مقدس ادامه داشته باشد.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد حضور شیطان بزرگ، صهیونیست‌های خبیث و کشور‌های اروپایی علیه کشورمان بودیم که مستقیم وارد حمله شدند ولی به هیچکدام از اهداف شوم خود نرسیدند.

سردار فدوی به تجاوز دشمن در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در جنگ اخیر همه دنیا گفتند که ایران پیروز شد و دشمن اعتراف کرد به هیچکدام از اهدافش نرسید.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به تحریم‌های اقتصادی دشمن از اوائل انقلاب تاکنون گفت: آن‌ها در این جنگ هم نتوانستند بر ما پیروز شوند

وی با بیان اهمیت و ارزش خدمت به مردم تصریح کرد: هر کسی در هر جایی که هست باید به وظایف و تکالیف خود عمل کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد هم در این مراسم به اهمیت صبر و مقاومت و ایستادگی در راه خداوند برای پیروزی بر دشمنان تاکید کرد و یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشت.

آیت الله محمدرضا ناصری ضمن قدردانی از مردم و مسئولان یزد به خاطر حضور فعالیت در عرصه‌های انقلاب بر تداوم مقاومت در مسیر یاری از دین خدا تاکید کرد و افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه با ایستادگی و مقاومت بر دشمنان پیروز شدیم.

استاندار یزد نیز تصریح کرد: امروز سپاهیان و پاسداران حریم ولایت با ایستادگی مردانه و فدا کردن جان خود، از اسلام پاسداری می‌کنند تا پرچم حق بر زمین نماند. رمز اصلی موفقیت نیز همواره در وجود انسان‌های خودساخته‌ای است که حتی اگر تعدادشان اندک باشد، می‌توانند مسیر تاریخ را تغییر دهند.

محمدرضا بابایی ادامه داد: پاسداران انقلاب اسلامی با خودباوری، خداباوری و توکل به خداوند، به نمایندگی از ملت ایران در برابر استکبار جهانی ایستاده‌اند.

فرمانده جدید سپاه الغدیر هم با اشاره به مقاومت رزمندگان تیپ الغدیر در حمله ایادی استکبار به راسک گفت: بیش از ۱۲ ساعت در برابر دشمن ایستادگی کردیم و با وجود شهادت و جانبازی تعدادی از پاسداران، اجازه ندادیم کوچک‌ترین خدشه‌ای به جمهوری اسلامی ایران وارد شود.

سردار علی غلامی افزود: امیدواریم بتوانیم خدمتی شایسته به مردم عزیز ارائه کنیم؛ مردمی که با عمل و اتحاد خود نشان دادند در برابر استکبار یکپارچه و استوار هستند.

فرمانده سابق سپاه الغدیر استان یزد نیز با بیان اینکه در بیش از ۲۵ سال خدمت پاسداری در دیار دارالعباده شاهد همدلی و همراهی مسئولان و بخش‌های مختلف بوده است، افزود: جنگ ۱۲ روزه نشان داد پاسداران با شناخت و هدفی روشن این لباس را انتخاب کرده‌اند و با تمام وجود آماده‌اند از آرمان‌های انقلاب و مردم دفاع کنند.

سردار حسین زارع کمالی افزود: پاسداران انقلاب اسلامی لباس سبز امام حسین (ع) را برای جانفشانی در راه انقلاب بر تن کرده‌اند و این حقیقت را می‌توان در جنگ ۱۲ روزه دید که حدود ۶۰ درصد شهدا از میان پاسداران بوده‌اند.