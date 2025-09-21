پخش زنده
همزمان با هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، بسیج کدکن ۴۰ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند توزیع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج کربلای کدکن گفت: به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید گروه جهادی شهید برونسی با تهیه و توزیع ۴۰ بسته نوشت افزار به ارزش تقریبی هر بسته ۴۵۰ هزار تومان، به حمایت از دانش آموزان نیازمند پرداختند.
سروان پاسدار رضا خجسته افزود: این بسته ها که شامل برخی لوازم تحریر مورد نیاز برای سال تحصیلی جدید است، با هدف زدودن دغدغه های مالی خانواده های محروم و کمک به تحصیل فرزندان این منطقه تهیه شده است.
وی ادامه داد: ما خود را مکلف به ادامه راه شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی می دانیم و امیدواریم با فراهم آوردن امکانات لازم، زمینه برای پیشرفت تحصیلی کودکان این سرزمین فراهم شود.