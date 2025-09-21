به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فرمانده سپاه شهرستان کازرون گفت: در آستانه هفته دفاع مقدس و همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل تابستان، اختتامیه طرح جوانه های صالحین به همت پایگاه مقاومت الزهرا تابعه حوزه بسیج الزهرا در این شهرستان برگزار شد.

سرهنگ پاسدار حسین حیاتی با بیان اینکه مساجد محل مناسبی برای کشف استعداد ،تقویت مهارت و تربیت کودکان و نوجوانان است افزود: توانمندسازی بسیجیان در قالب محورهای قرآنی،ورزشی،علمی و فرهنگی،فضای مجازی، هنری و سبک زندگی در مساجد از اهداف طرح تابستانی جوانه های صالحین بود.

فرمانده سپاه ناحیه کازرون بیان کرد: این طرح با استقبال پرشور شرکت کنندگان برگزار و از مربیان و متربیان طرح جوانه های صالحین با اهدای جوایزی تقدیر شد.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله 150 کیلومتری شیراز قرار دارد.