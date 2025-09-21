پخش زنده
چهار دستگاه خودروی حامل سوخت فاقد مجوز در آباده توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان آباده گفت: در اجرای طرح برخورد با خودروهای حامل سوخت قاچاق، ماموران انتظامی کلانتری ۱۴ ایزدخواست و پاسگاه خسروشیرین هنگام گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری در جاده به چهار دستگاه خودروی سبک مشکوک شدند و آنها را برای بررسی متوقف کردند.
سرهنگ محمدرضا رضایی افزود: در بازرسی از این خودروها، هشت هزار و ۸۰۰ لیتر گازوییل خارج از شبکه توزیع و فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد.
فرمانده انتظامی آباده بیان کرد: در این خصوص چهار متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.