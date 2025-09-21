وعده افتتاح خط ۳ مترو شیراز تا سال ۱۴۰۷
شهردار شیراز خبر داد: خط ۳ متروی شیراز تا سال ۱۴۰۷ به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، محمد حسن اسدی شهردار شیراز در بازدید از ایستگاه میلاد در بلوار صنایع شیراز از پیشرفت قابل توجه عملیات اجرایی خط سه مترو خبر داد و گفت: خط سه به طول یازده کیلومتر از محدوده پل بصیرت در معالیآباد آغاز شده و تا راهآهن امتداد دارد.
وی ادامه داد : در این مسیر شش ایستگاه پیشبینی شده و با احتساب ایستگاه راهآهن، ایستگاه هفتم نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
اسدی با بیان اینکه خط سه با اتصال به خط یک مترو ، امکان جابهجایی مسافر از فرودگاه تا راهآهن را در قالب شبکهای ۳۲ تا ۳۴ کیلومتری فراهم میکند، افزود: این خط میتواند نقش یک هاب منطقهای را در حوزه راهآهن ایفا کرده و سفرهای شهرکهای اقماری را به شبکه حملونقل شهری پیوند دهد.
وی پیشرفت فیزیکی این پروژه را حدود ۴۷ تا ۴۸ درصد اعلام کرد و گفت: در دو سال و نیم گذشته بیش از دو هزار و هشتصد متر حفاری مکانیزه تونل انجام شده و عملیات اجرایی تمامی ایستگاهها در حال انجام است. دستگاه حفار مکانیزه به صورت شبانهروزی فعال بوده و پیشرفت کار رضایتبخش است.
شهردار شیراز ادامه داد: خط سه ویژگیهای فنی منحصر به فردی دارد؛ بهگونهای که برای نخستین بار در کشور ایستگاهی با دهانه ۲۶ تا ۲۸ متر بدون ستون در حال ساخت است که نشاندهنده بهرهگیری از روشهای نوین مهندسی و معماری در متروی شیراز است.
اسدی با اشاره به اهمیت این خط در جابهجایی جمعیت شهرکهای اقماری، چون گلستان، شهید بهشتی، حافظ، استقلال، بزین، گویم، دوکوهک و حتی شهر جدید صدرا گفت: هدف ما این است که حداکثر تا ۳۰ ماه آینده عملیات اجرایی خط سه تکمیل شود. هرچند تأمین واگن همچنان از چالشهای اصلی مترو در کشور است، اما امیدواریم با حمایت دولت، این موضوع نیز برطرف شود.
وی با بیان اینکه ساخت هر کیلومتر مترو حدود ۵۰ میلیون یورو هزینه دارد، خاطرنشان کرد: با وجود شرایط اقتصادی سخت، پروژه خط سه با برنامه زمانبندی مشخص در حال اجراست و تلاش ما این است که این خط تا اوایل ۱۴۰۷ به سرانجام برسد و مردم بتوانند برای سفرهای درونشهری خود از مترو استفاده کنند.