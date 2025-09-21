پخش زنده
امروز: -
طی مراسمی در فرهنگسرای رازی ورامین، از آثار نوشتاری رسول ابوالحسنی که در زمینه آسیبهای اجتماعی به رشته تحریر درآمده، رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با حضور مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی و جمعی از مسئولان شهرستان ورامین، از نه جلد کتاب رسول ابوالحسنی که در زمینه آسیبهای اجتماعی به رشته تحریر درآمده، در فرهنگسرای رازی ورامین رونمایی شد.
رئیس بهزیستی شهرستان ورامین گفت: اعتیاد، کودک آزاری و همسر آزاری از مهمترین آسیبهای اجتماعی شهرستان است که خواندن این کتاب ها، می تواند مهارت لازم را برای مواجهه با این آسیب ها نشان دهد.