استاندار فارس بر توسعه فضاهای آموزشی استان از طریق مولد سازی تاکید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،جلسه شورای آموزش و پرورش استان صبح امروز با حضور برخط مدیران ۶۱ اداره آموزش و پروش استان و فرمانداران شهرستانها در اداره کل آموزش و پروش استان برگزار شد.
استاندار فارس در این نشست از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای نوسازی تجهیزات آموزشی و بهسازی مدارس استان خبر داد و گفت: مولدسازی داراییهای آموزش و پروش یکی از راهکارهای اصلی تامین منابع توسعه زیرساختهای آموزشی استان است.
آقای امیری بر ساماندهی و مراقبت بر روند اخذ مشارکتهای مردمی در مدیریت مدارس تاکید کرد و افزود: بر اساس قانون اساسی، آموزش تا پایان مقطع متوسطه برای عموم مردم رایگان است و هیچ کدام از واحدهای آموزشی حق دریافت مشارکت اجباری از والدین را ندارد.