اجرای طرح سپاس و تکریم خانواده شهدا
بیست و هفتمین جلسه شورای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان البرز با محوریت اجرای برنامه طرح سپاس و دیدار و تکریم خانواده شهدا و ایثارگران استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
،مدیرکل بنیاد شهید استان البرز گفت: طرح سپاس با محوریت دیدار از جانبازان و خانواده شهدا توسط همه مدیران دستگاههای اجرایی استان انجام میشود. هدف از این دیدار تکریم این عزیزان و آشنایی با مشکلات و کاستیهای آنهاست تا با کمک همه مدیران کل استان در رفع این مشکلات تلاش کنیم.
او افزود: بنیاد شهید استان بعد از این دیدارها گزارش آن را از مدیران کل دستگاههای اجرایی دریافت میکنیم تا با احصا مشکلات برای رفع آن اقدام کنیم. بر اساس قانون دستگاههای اجرایی باید بیست درصد بودجه فرهنگی خود را در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف کنند.
در ادامه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گفت: براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته کمیتههای تخصصی برای برگزاری کنگره شهدای استان شکل گرفته است تا این مراسم باشکوهتر برگزار شود و جوانان استان با ارزشها و تاریخ جنگ تحمیلی و دفاع مقدس بیشتر آشنا شوند.
سردار ادیبی گفت: هویتها و شخصیتهای برجسته استان در دفاع مقدس باید بهتر و بیشتر معرفی شوند تا همه به ویژه نسل جوان هرچه بیشتر با این افتخارات استان آشنا شوند.
او تصریح کرد: از دستگاههای اجرایی استان می خواهیم تا اقدامات انجام گرفته آنها در حوزه دفاع مقدس را به این اداره کل اطلاع دهند تا بتوانیم هرچه بهتر از این تجربیات استفاده کنیم.
نماینده مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ما وظیفه داریم تلاشگران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی را فراموش نکنیم و زمینه فراموشی آنها مهیا نشود و هر کس در این راه تلاش کند در مسیر جهاد قرار گرفته است همانطور که امام خمینی فرمودند زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.
علیرضا عباسی افزود: در زمینه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز اگرچه تلاشهایی برای تکریم خانواده شهدا صورت گرفته است، اما باید با هماهنگی همه دستگاهها توجه داشته باشیم که کسی از خانواده شهدا و ایثارگران این جنگ از قلم نیافتد.