معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: تامین غذای ۹۰ میلیون ایرانی و تراز تجاری مثبت کشاورزی با وجود تحریم‌ها و مشکلات میسر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ ا محمد مهدی برومندی در نخستین جشنواره پسته در شهرستان بام و صفی آباد خراسان شمالی با اشاره به تامین امنیت غذایی کشور در شرایط سخت، از رشد ۵.۶ درصدی بخش کشاورزی و تحقق تراز تجاری مثبت سه میلیارد دلاری در این بخش خبر داد.

وی افزود: ایران یک کشور کوچک منطقه‌ای نیست که با دو کشتی و چند هواپیما بتوان غذای مردم را تامین کرد؛ ما باید غذای ۹۰ میلیون ایرانی را تامین کنیم.

معاون وزیر کشاورزی گفت: خوشحالیم که دولت با وجود همه سختی‌ها و مشکلات پیشروی بخش کشاورزی، با هدایت وزیر جهاد کشاورزی، علاوه بر تامین غذای کشور، تراز تجاری مثبتی را نیز محقق کرده است.

پسته، محصول مهم تراز تجاری

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: رشد ۵.۶ درصدی بخش کشاورزی مطابق با برنامه هفتم تحقق یافت و تراز تجاری مثبت سه میلیارد دلاری در این بخش به دست آمد که یکی از محصولات بسیار مهم کمک کننده به این تراز، پسته بوده است.

برومندی با تقدیر از باغداران و پسته کاران، گفت: سال گذشته ۱۷۵ هزار تن پسته به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار صادر کردیم.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی به دیپلماسی موفق دولت در زمینه صادرات پسته اشاره کرد و افزود: دیپلماسی دولت دکتر پزشکیان بسیار قوی بود؛ پس از دو دهه محرومیت صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا به دلیل مسئله آفلاتوکسین، که صادرات حدود ۱۰۰ هزار تنی را به کمتر از ۱۰ هزار تن کاهش داده بود، با اقدام دولت و پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به اتحادیه اروپا، نه تنها صادرات سرعت گرفت، بلکه اروپایی‌ها به دلیل سلامت محصول ایرانی، از آن تقدیر کردند و امروز بازار اروپا به دنبال پسته باکیفیت ایران است.

خراسان، مهد کاشت و تولید پسته

برومندی با اشاره به خاستگاه تاریخی پسته در خراسان و به ویژه خراسان شمالی، گفت: بر اساس اسناد تاریخی، کشت پسته برای نخستین بار در قرن هفتم در این منطقه آغاز شد و سپس در قرن دوازدهم به دیگر استان‌های کشور گسترش یافت.

برومندی در پایان، امنیت غذایی را یکی از مولفه‌های بسیار مهم امنیت ملی خواند و گفت: تامین غذای ۹۰ میلیون ایرانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و ما این مسئولیت را با قدرت ادامه خواهیم داد.

برداشت سه هزار و ۵۰۰ تن محصول پسته در خراسان شمالی

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: امسال برداشت سه هزار و ۵۰۰ تن محصول پسته از سطح هفت هزار و ۵۰۰ هکتار باغ پسته در استان پیش‌بینی شده است.

صفدر صفدری گفت: خراسان شمالی هفت هزار و ۵۰۰ هکتار باغ پسته بارور و غیربارور دارد که به طور متوسط از هر هکتار بیش از یک تن محصول خشک برداشت می‌شود.

خراسان شمالی از نظر سطح زیرکشت و تولید پسته در کشور در جایگاه ۱۳ قرار دارد و پسته نخستین محصول باغی ارزآور خراسان شمالی محسوب می‌شود.

بیشترین سطح زیرکشت پسته در شهرستان‌های بام و صفی‌آباد، اسفراین و جاجرم است و ارقام این محصول شامل اوحدی، احمد آقایی، اکبری و کله قوچی است که با شرایط اقلیمی استان سازگار هستند.