کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: فردا دمای هوا فردا به ۳۰ درجه سانتی گراد می‌رسد که نسبت به روز‌های گذشته ۷ درجه خنک‌تر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی در خصوص وضعیت جوی استان قم گفت: آسمان امروز صاف تا کمی ابری در برخی ساعات وزش باد، در پاره‌ای نقاط گردوخاک شاهد خواهیم بود.

وی افزود: فردا دوشنبه آسمان صاف تا کمی ابری در برخی ساعات وزش باد، در پاره‌ای نقاط گردوخاک خواهیم داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: روز سه شنبه هم وضعیت جوی مانند روز دوشنبه است، اما دمای هوا یک درجه کاهش می‌یابد.