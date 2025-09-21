پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: فردا دمای هوا فردا به ۳۰ درجه سانتی گراد میرسد که نسبت به روزهای گذشته ۷ درجه خنکتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی در خصوص وضعیت جوی استان قم گفت: آسمان امروز صاف تا کمی ابری در برخی ساعات وزش باد، در پارهای نقاط گردوخاک شاهد خواهیم بود.
وی افزود: فردا دوشنبه آسمان صاف تا کمی ابری در برخی ساعات وزش باد، در پارهای نقاط گردوخاک خواهیم داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: روز سه شنبه هم وضعیت جوی مانند روز دوشنبه است، اما دمای هوا یک درجه کاهش مییابد.