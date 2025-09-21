با ابلاغ رئیس‌جمهور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف مربوط به بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی اسلامی به کارگروه ساماندهی مد و لباس سپرده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ رئیس‌جمهور، وظایف مرتبط با «بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی ـ اسلامی» به کارگروه ساماندهی مد و لباس منتقل شد. در گفت‌وگوی زیر، قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور جزئیات این تصمیم، دلایل توقف تأسیس بنیاد و برنامه‌های آتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تشریح می‌کند.

سؤال: سیاست کلی دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع تأسیس یا ادغام نهاد‌های فرهنگی چیست؟

آشنا: سیاست دولت و شخص رئیس‌جمهور و همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که نهاد‌ها و سازمان‌هایی که مأموریت مشابه دارند یا همپوشانی دارند، ادغام شوند و از تأسیس مؤسسات جدید جلوگیری شود. بر همین اساس در پایان سال ۱۴۰۳ فعالیت «بنیاد ملی مدل لباس و سبک زندگی» متوقف شد، چرا که کارگروه ساماندهی مد و لباس ـ مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۵ ـ همین وظایف را بر عهده داشت.

سؤال: چرا تشکیل «بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی ـ اسلامی» عملی نشد؟

آشنا: در سال‌های گذشته سندی برای تشکیل این بنیاد تدوین شد و وزارت ارشاد مکلف به نگارش آیین‌نامه و اساسنامه آن گردید. اما با توجه به همپوشانی کامل مأموریت‌ها با کارگروه ساماندهی مد و لباس، دکتر صالحی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی نامه‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که ضرورتی به ایجاد بنیاد جدید وجود ندارد. این استدلال پذیرفته شد و مقرر گردید وظایف سند به کارگروه ساماندهی مد و لباس منتقل شود.

سؤال: وظایف جدید چگونه اجرا خواهد شد؟

آشنا: با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ رئیس‌جمهور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شد مأموریت‌های سند را از طریق کارگروه ساماندهی مد و لباس پیگیری کند. این کارگروه متشکل از وزارت صمت، آموزش‌وپرورش، میراث فرهنگی و گردشگری، صدا و سیما و سازمان برنامه‌وبودجه است. وظایف همپوشان ادامه می‌یابد و وظایف جدید هم به آیین‌نامه‌های اجرایی اضافه خواهد شد.

سؤال: مسئولیت پیگیری اجرایی این مصوبه با چه کسی است؟

آشنا: قانون، مسئولیت را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده است و وزیر محترم هم این وظیفه را به دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور تفویض کرده‌اند؛ بنابراین دبیرخانه شورا مسئول پیگیری مصوبات و گزارش‌دهی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس خواهد بود.

سؤال: با توجه به مأموریت‌های متعدد، آیا ساختار وزارتخانه تغییر خواهد کرد؟

آشنا: بله، خوشبختانه وزیر محترم و معاون توسعه منابع تأکید دارند که ساختار جدید وزارت ارشاد متناسب با این وظایف اصلاح شود تا اجرای تکالیف سند امکان‌پذیر باشد.

سؤال: مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده چیست؟

آشنا: سه اقدام همزمان در دستور کار قرار دارد:

۱. اصلاح ساختار وزارتخانه و کارگروه‌ها،

۲. اضافه کردن مأموریت‌های جدید به وظایف کارگروه،

۳. تدوین و اجرای برنامه‌های متناسب با این مأموریت‌ها.

خوشبختانه کارگروه‌های مد و لباس در همه استان‌ها فعال‌اند و ساختار تعریف‌شده دارند، بنابراین اجرای مصوبه کار دشواری نیست.

سؤال: چرا موضوع پوشش تا این اندازه مهم است؟

آشنا: پوشش بخشی از هویت ملی ماست. همان‌گونه که مرحوم دکتر افروغ، بنیان‌گذار کارگروه ساماندهی مد و لباس، تأکید داشتند، این موضوع صرفاً فرهنگی است و باید ذیل شورای فرهنگ عمومی پیگیری شود. کارگروه موظف است طراحان را شناسایی کند، طرح‌های مبتنی بر هویت ایرانی ـ اسلامی را تأیید کند و بین طراحان، تولیدکنندگان و بازار ارتباط برقرار سازد.

سؤال: رویکرد وزارت ارشاد در این زمینه بیشتر ایجابی است یا سلبی؟

آشنا: رویکرد ما کاملاً ایجابی است. قاچاق یا واردات بی‌رویه وظیفه وزارت صمت و دستگاه‌های دیگر است. مأموریت ما طراحی، حمایت از طراحان، تقویت پیوند با تولیدکنندگان و فرهنگ‌سازی است. معتقدیم اگر لباس مناسب و متنوع با قیمت مناسب در بازار باشد، مردم خودبه‌خود به انتخاب درست روی می‌آورند.

سؤال: چه برنامه‌ای برای توجه به لباس اقوام ایرانی وجود دارد؟

آشنا: یکی از اولویت‌ها توجه به لباس‌های محلی و قومی است. این لباس‌ها هم زیبا و رنگارنگ‌اند و هم هویت فرهنگی را حفظ می‌کنند. با برگزاری رویداد‌ها در استان‌ها و جشنواره‌های مختلف، در تلاشیم این سبک‌ها حفظ و تقویت شود.

سؤال: چه سازوکاری برای گزارش‌دهی و نظارت بر اجرای این مصوبه پیش‌بینی شده است؟

آشنا: ما موظفیم به دو مرجع گزارش بدهیم؛ نخست شورای فرهنگ عمومی کشور و سپس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. معمولاً گزارش‌ها سالی یک بار ارائه می‌شود، اما آمادگی داریم هر شش ماه یک بار هم گزارش ارائه کنیم.

سؤال پایانی: نگاه شما به آینده اجرای این سند چیست؟

آشنا : امیدواریم با اصلاح ساختارها، حمایت از طراحان جوان و پیوند میان طرح و تولید، شاهد عرضه پوشاکی متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی باشیم. هدف ما این است که لباس به عنوان بخشی از هویت ملی، در مدارس، تیم‌های ورزشی، محیط‌های اداری و زندگی روزمره جایگاه واقعی خود را پیدا کند.