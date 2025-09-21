جشنواره بازی‌های بومی و محلی و نمایش غذا‌های سنتی با حضور گسترده عشایر، اهالی، جوانان و خانواده‌های منطقه ییلاقی الند از توابع بخش صفاییه شهرستان خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این جشنواره فرصتی برای احیای سنت‌های دیرینه و معرفی فرهنگ و سبک زندگی مردم منطقه بود. شرکت‌کنندگان در این رویداد با شور و هیجان در بازی‌های سنتی متنوعی همچون طناب‌کشی، دال‌پران، الک‌دولک و دیگر مسابقات بومی که ریشه در زندگی روزمره اهالی دارد، حضور یافتند.

در بخش دیگری از جشنواره، غذا‌های محلی و سنتی با محوریت تولیدات دامی خانواده‌های عشایر عرضه شد. شرکت‌کنندگان با استفاده از شیر، ماست، کره، دوغ و گوشت تولیدی خود، انواع غذا‌های محلی از جمله آش دوغ، کوفته محلی، کباب سنتی و فرآورده‌های لبنی خانگی را آماده و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.

این جشنواره با همت بخشداری صفاییه، حوزه مقاومت بسیج الند و اداره ورزش و جوانان شهرستان خوی برگزار شد و هدف از برگزاری آن، پاسداشت فرهنگ بومی، تقویت نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های عشایری و ایجاد همبستگی میان اهالی عنوان شد.

مسئولان محلی در حاشیه این مراسم ضمن حضور در جمع مردم، از مشارکت فعال اهالی و عشایر و استقبال چشمگیر جوانان و خانواده‌ها در احیای سنت‌های اصیل قدردانی کردند.