به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس شرق استان تهران در تشریح جزییات این حادثه گفت: شب گذشته حوالی ساعت ۳ نیمه شب ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ ماموران پلیس راه هنگام حضور در صحنه تصادف جرحی در ورودی جاده کتالان فیروزکوه در حال ايمن سازی مسیر و جلوگیری از تصادفات بعدی بود که با بی احتیاطی و سرعت بالای راننده خودروی ال ۹۰، با استوار یکم احمد شلیجی به شدت برخورد می کند و این مامور وظیفه شناس آسمانی می شود .