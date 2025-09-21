عملیات روکش آسفالت معابر اصلی شهر بردسکن، شامل خیابان‌ های کشاورز، طالقانی و شهدا در قالب طرح ماندگار ماه شهریور به پایان رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار بردسکن گفت: طرح بزرگ «ماه به نفع مردم» با هدف بهبود زیرساخت‌ های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بردسکنی و با نزدیک به ۸ میلیارد تومان هزینه در این شهر اجرا شد.

محمد حسین مدیح افزود: در این طرح، بیش از ۲۳ هزار متر مربع از خیابان‌ های کشاورز، طالقانی و شهدا در بردسکن روکش آسفالت شد و شهرداری توانست به تعهدات خود در اجرای طرح ماندگار «ماه به نفع مردم» عمل کند.