به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید، واحد‌های تولیدی پوشاک مدارس در خوی به اوج فعالیت خود رسیده‌اند و روز‌های پرکار و پرجنب‌وجوشی را سپری می‌کنند.

یحیی کاظمی، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت خوی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما گفت: پیرو منویات رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، هم‌اکنون ۲۹ واحد تولیدی پوشاک مدارس در این شهرستان فعال هستند که با اشتغال مستقیم ۴۰۰ نفر و غیرمستقیم ۱۲۰۰ نفر، نقش مهمی در تأمین نیاز دانش‌آموزان ایفا می‌کنند.»=

وی افزود:این کارگاه‌ها علاوه بر پوشش کامل نیاز شهرستان، بخشی از تقاضای شهر‌های همجوار را هم تأمین می‌کنند و تولیدات آنها با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

لباس‌های تولیدی این کارگاه‌ها پس از طی مراحل دوخت، اتو و بسته‌بندی، آماده عرضه به مدارس و خانواده‌ها می‌شود و به گفته فعالان صنف، تولید این پوشاک در آستانه سال تحصیلی، هم رونق اقتصادی به همراه داشته و هم زمینه‌ساز آرامش خاطر خانواده‌ها برای تهیه لباس دانش‌آموزان شده است.