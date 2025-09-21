برگزاری رویداد هفته فرهنگی لرستان در تهران
مديرکل اجتماعي استانداري لرستان از برگزاري رويداد هفته ي فرهنگي لرستان در تهران خبرداد.
مدیر کل اجتماعی استانداری لرستان، پرویز پور، در ارتباط با هماهنگی برگزاری رویداد هفته فرهنگی لرستان اعلام کرد که چهارمین جلسه هماهنگی بین دستگاههای مختلف در تهران برگزار خواهد شد. هدف این جلسه معرفی پتانسیلها و ظرفیتهای استان لرستان در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری است.
وی تأکید کرد که هدف اصلی این رویداد، معرفی پروژههای پیشران و محرک توسعه استان میباشد. نمایندگان دستگاههای اجرایی در این جلسه به بحث و تبادل نظر درباره نیازها و امکانات موجود پرداختند و برنامهریزی برای معرفی محصولات کشاورزی، دامداری، صنایع و معادن استان را نیز مورد بررسی قرار دادند.
در ادامه، موضوع میراث فرهنگی و آثار جهانی این استان نیز مورد بحث قرار گرفت. هدف نهایی از برگزاری این رویداد، فراهم کردن زمینهای برای جذب سرمایهگذار و توسعه استان لرستان است. معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در این جلسه اظهار داشت که برای موفقیت این مراسم، همراهی و همکاری همه دستگاهها ضروری است و همچنین از تلاشهای صداوسیمای لرستان در برنامهسازی قدردانی کرد. وی تأکید کرد که لازم است تمام دستگاههای مسئول برای بهرهبرداری حداکثری از این فرصت تلاش کنند