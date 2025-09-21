پخش زنده
امروز: -
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم یزد: در این هفته ۴۱ عنوان برنامه در قالب ۳۶۵ ریزبرنامه در حوزههای مختلف اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ آزادینژاد در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری این برنامهها در حوزه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، اقتصاد مقاومتی، سازندگی و محرومیتزدایی افزود: بزرگداشت و تکریم خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، غبارروبی قبور مطهر شهدا و تجدید بیعت با آرمانهای امام و شهدا از جمله محورهای اصلی این برنامههاست.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم یزد ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی بهویژه جام فوتسال مقاومت، برپایی میز خدمت در مصلی نماز جمعه، کارگاههای آموزشی و تجلیل از فعالان فضای مجازی و گردانهای سایبری نیز در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین به رزمایش «مثل فرزند خودم» با توزیع هزار بسته معیشتی، لوازمالتحریر و کفش و کیف به یاد هزار شهید دانشآموز اشاره کرد و گفت: افتتاح ۳۶ واحد مسکن محرومان، همایش «تمدنسازان انقلاب اسلامی» و همایش «طلایهداران عرصه تربیت» از دیگر برنامههای شاخص این هفته خواهد بود.
آزادینژاد اظهار داشت: نهادینهسازی فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه بهویژه میان جوانان و همچنین تکریم خانوادههای ایثارگران و شهدا، دو مأموریت مهمی است که نه تنها در هفته دفاع مقدس، بلکه باید در طول سال به طور ویژه دنبال شود.