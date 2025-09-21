هواشناسی استان برای روزهای آینده گردو خاک محلی، وزش باد و رشد ابر پیش بینی کرده است.

گرد و غبار و ناپایداری جوی، مهمان کردستانی ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، هواشناسی برای فردا در استان وزش باد، غبار و رشد موضعی ابر پیش بینی کرده است.

در این مدت برخی از نقاط در نیمه غربی وجنوبی استان با غبار وکاهش نسبی کیفیت هوا همراه خواهد بود.

خیزش گرد و خاک محلی در ساعات بعدازظهر و عصر بدلیل وزش باد در غالب نقاط استان دیگر پدیده جوی است.

همچنین با توجه به گذر امواج کم دامنه از شمال غرب کشور برای نواحی شمالی استان در بعضی از ساعات رشد موضعی ابر پیش بینی می‌شود.

در روز‌های پایانی هفته جواستان نسبتا آرام و پایدار خواهد بود.

تا صبح روز چهارشنبه دمای سطح خاک در مناطق سردسیر در محدوده صفر درجه خواهد بود.