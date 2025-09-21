پخش زنده
معاون فنی جهاد کشاورزی سردشت اعلام کرد: امسال بیش از یکهزار تن سماق از باغات این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ادریس حسنزاده افزود: در حال حاضر حدود یکهزار و ۳۰۰ هکتار از باغات سردشت به کشت سماق اختصاص دارد که این وسعت، این شهرستان را به یکی از قطبهای تولید این محصول در سطح منطقه و کشور تبدیل کرده است.
وی گفت: به دلیل بروز سرمازدگی در بهار و گرمای شدید تیرماه، میزان برداشت سماق در سردشت نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش داشته، اما همچنان این شهرستان سهم مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی ایفا میکند.
حسنزاده با اشاره به اینکه سماق سردشت به صورت کاملاً طبیعی و بدون استفاده از سموم و کودهای شیمیایی تولید میشود، بیان کرد: کیفیت بالای این محصول به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جنگلی منطقه است و همین ویژگی موجب شده سماق سردشت به عنوان یک برند شناختهشده در بازارهای داخلی مطرح شود.
دکتر سامان علیپور، پزشک عمومی، درباره خواص سماق گفت: سماق سرشار از آنتیاکسیدان و انواع ویتامینهاست؛ به کاهش فشار خون و قند خون کمک میکند و به دلیل خاصیت ضدالتهابی، در طب سنتی نیز بسیار پرکاربرد است. علاوه بر استفاده بهعنوان چاشنی غذا، جایگاه ویژهای در درمانهای گیاهی دارد.