رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: به محض پذیرش پدیده‌های نوظهور مثل اقتصاد دیجیتال، جهش بزرگی در آن‌ها رخ می‌دهد و اکنون در چنین وضعیتی قرار داریم.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست مشترک رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال به میزبانی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد تا موانع توسعه اقتصاد دیجیتال بررسی و راهکار‌هایی برای حل آنها شناسایی شود. در پایان نیز مقرر شد موضوعات مطرح‌شده در پنج کمیته تجمیع و پیگیری شود تا مسیر پیشرفت این حوزه، شفاف و هدفمند دنبال شود.

سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این نشست پس از بیان نظرات فعالان اقتصاد دیجیتال، گفت: در نیمه اول دهه ۱۳۸۰ که به دنبال پیاده‌سازی بانکداری الکترونیک در کشور بودیم، در مقابل این پدیده نوظهور، مقاومت و عدم پذیرش وجود داشت؛ اقتصاد دیجیتال نیز اکنون در چنین وضعیتی قرار دارد، اما به محض پذیرش، جهش بزرگی در آن رخ می‌دهد و دیر یا زود، این اتفاق رخ می‌دهد.

پورمحمدی با بیان اینکه چالش‌های بیان‌شده در این نشست در پنج مجموعه قابل دسته‌بندی هستند، گفت: مسائل مربوط به زیرساخت‌ها، تعدد مراجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری؛ شفافیت و نظام‌های آماری؛ تسهیلگری برای اقتصاد دیجیتال در حوزه بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی و حوزه‌هایی مانند صرفه‌جویی انرژی و توزیع کالا که اقتصاد دیجیتیال می‌تواند در آنها ایفای نقش کند، از جمله مسائل مطرح شده از سوی فعالان این حوزه بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس گفت: پیشنهاد می‌کنم با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، کمیته‌هایی برای پیگیری مسائل مربوط به هر دسته از مطالب بیان‌شده، تشکیل شود. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز آمادگی دارد تا با ایفای نقش، فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال را تسهیل کند.

وی افزود: موارد مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور را می‌توان پیش از دیگران و در مبانی مقرراتی لحاظ کرد. همچنین می‌توانیم موضوعاتی را که خارج از توان این سازمان است، به طور جداگانه دسته‌بندی کرده تا در نشستی با حضور وزیر ارتباطات و رئیس بانک مرکزی، با رئیس‌جمهوری و حتی دیگر سران قوا مطرح شود تا زمینه‌ساز حل چالش‌ها و رفع موانع باشد.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز در این نشست شفاف‌گویی درباره مسائل را شرط اصلی رسیدن به نتیجه و حل مشکلات دانست و گفت: وقتی از رشد هشت درصدی اقتصاد سخن می‌گوییم، در صورت بی‌توجهی به اقتصاد دیجیتال، تحقق این رشد حداکثر به یک‌سوم کاهش خواهد یافت.

وزیر ارتباطات ادامه داد: دولت چهاردهم با وجود چالش‌ها و فراز و فرود‌های بسیار، تلاش کرده گام‌های مهمی برای باز شدن فضای کسب و کار‌های حوزه اقتصاد دیجیتال بردارد.

هاشمی با قدردانی از حمایت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات و نوآوری، گفت: توسعه موفق زیرساخت‌های ارتباطی، پایه و موتور حرکت فضای نوآوری و فناوری کشور خواهد بود و می‌تواند این حوزه را به یکی از فرصت‌های ملموس برای رشد تبدیل کند. از این رو باید این توسعه با قوت و قدرت ادامه پیدا کند.