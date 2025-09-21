پخش زنده
معاون توسعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از آغاز عملیات تکمیل آمفیتئاتر در دورود و سلسله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حبیب جمشیدی گفت:عملیات اجرایی تکمیل آمفیتئاترهای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای دورود و سلسله آغاز شد.
معاون توسعه ی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: این طرح ها با هدف تقویت زیرساختهای فرهنگی و هنری شهرستانها و فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای برنامهها، جشنوارهها و فعالیتهای هنری انجام میشود.
جمشیدی توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی در استان را از اولویتهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان عنوان کرد و افزود: با بهرهبرداری از این آمفیتئاترها، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر فعالیتهای هنری و فرهنگی در این دو شهرستان باشیم.