معاون توسعه اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از آغاز عملیات تکمیل آمفی‌تئاتر در دورود و سلسله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حبیب جمشیدی گفت:عملیات اجرایی تکمیل آمفی‌تئاترهای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های دورود و سلسله آغاز شد.

معاون توسعه ی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: این طرح ها با هدف تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌ها و فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای برنامه‌ها، جشنواره‌ها و فعالیت‌های هنری انجام می‌شود.

جمشیدی توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی در استان را از اولویت‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان عنوان کرد و افزود: با بهره‌برداری از این آمفی‌تئاترها، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر فعالیت‌های هنری و فرهنگی در این دو شهرستان باشیم.