به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان در این مراسم با بیان اینکه صنعت پایه و اساس توسعه اقتصادی کشور است گفت: حمایت از صنعتگران حمایت از تولید و توسعه پایدار است.

هادی حق شناس با اشاره به اینکه مشکلات حوزه صنعت استان بر کسی پوشیده نیست افزود: برخی از مشکلات در استان قابل حل شدن است، اما برخی مشکلات کشوری است و ما تمام تلاش خود را میکنیم تا مشکلات را در استان رفع کنیم.

وی واگذاری برخی اختیارات از سوی دولت به استانداران را هم گامی برای رفع مشکلات استان دانست و خاطر نشان کرد: اگر واحد‌های تولیدی و صنعتی با خیال راحت بتوانند به کار و تولید بپردازند از یک سو منجر به رونق تولید و اشتغال و از سوی دیگر منجر به افزایش صادرات و ازرآوری بیشتر خواهد شد.

پور حیدری مدیر کل صمت گیلان‌هم گفت: در نیمه اول امسال ۳۹ هزار جواز تاسیس واحد صنعتی جدید با پیش بینی ۱۸۷۳ میلیارد تومانی و اشتغال ۷۲۴ نفر در استان صادر شده است.

دراین مراسم همچنین چند تن از صاحبان واحد‌های صنعتی استان دغدغه‌ها و نظرات خود را در خصوص فعالیت‌های صنعتی در عرصه تولید و صنعت بیان کردند.