به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سرهنگ اسلام توحیدی پور افزود: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس در عملیاتی پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله محفظه‌های پلاستیکی موسوم به مشک ماری برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی گفت: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان غافلگیر شدند و با بریدن طناب مشک که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس افزود: مرزبانان در این عملیات، یک عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

سرهنگ توحیدی پور با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، عنوان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را بیش از ۲۲میلیارد ریال برآورد کردند.