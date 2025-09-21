به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: ۶ طرح بزرگ گردشگری با ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان اصسفهان تصویب شد.

امیر کرم‌زاده افزود: این طرح‌ها در شهرستان‌های اصفهان، کاشان، خمینی‌شهر و لنجان اجرا خواهد شد و زمینه اشتغال مستقیم هزار نفر را فراهم می‌کند.

در ۲ سال گذشته، بیش از ۲۰۰ طرح مرمتی در استان اصفهان با اعتبار بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال در بخش دولتی و بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در بخش خصوصی اجرا شده است.

استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی (هزار و ۹۴۰ اثر ملی و ۱۵ اثر ثبت جهانی) و بیش از ۶۰۰ خانه تاریخی و جاذبه‌های مختلف طبیعی، فرهنگی، مذهبی و تفریحی در کانون توجه گردشگران قرار دارد.