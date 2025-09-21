پیش بینی بارش باران برای سه روز آینده
مدیرکل هواشناسی استان البرز با اعلام هشدار سطح زرد گفت: وزش باد شدید همراه با گردوخاک و بارش باران برای سه روز آینده استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، کامران حقی آبی گفت: تحلیل نقشههای از گذر امواج کم دامنه و همراهی آن پرفشار سطح زمین طی سه روز آینده در استان البرز حکایت دارد. براین اساس رشد ابر، وزش تندباد، گردو خاک، بارش باران و احتمال بارش برف در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی البرز از مردم و دستگاههای اجرایی خواست تمهیدات لازم برای پیشگیری از حوادث احتمالی اتخاذ کنند و مسافران و گردشگران نیز در حاشیه محور کوهستانی کرج - چالوس به سبب احتمال ریزش سنگ و کناره رودخانهها توقف نکنند.