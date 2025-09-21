به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، کامران حقی آبی گفت: تحلیل نقشه‌های از گذر امواج کم دامنه و همراهی آن پرفشار سطح زمین طی سه روز آینده در استان البرز حکایت دارد. براین اساس رشد ابر، وزش تندباد، گردو خاک، بارش باران و احتمال بارش برف در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی البرز از مردم و دستگاه‌های اجرایی خواست تمهیدات لازم برای پیشگیری از حوادث احتمالی اتخاذ کنند و مسافران و گردشگران نیز در حاشیه محور کوهستانی کرج - چالوس به سبب احتمال ریزش سنگ و کناره رودخانه‌ها توقف نکنند.