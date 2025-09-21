به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه بردسکن، گفت: ۵۵۰ بسته تحصیلی با همت و مشارکت حوزه‌ های مقاومت بسیج، خیران نیکوکار و بسیج سازندگی استان و با هدف حمایت از دانش‌ آموزان و رفع بخشی از نیاز‌های تحصیلی آنها در آستانه سال تحصیلی جدید، توزیع شد.

سرهنگ علیرضا جنیدی افزود: هر بسته تحصیلی شامل ۱۰ قلم از لوازم ضروری مورد نیاز دانش‌ آموزان و ارزش تقریبی بسته ها در مجموع ۲۵۰ میلیون تومان است.

وی ادامه داد: این طرح که نمادی از همدلی و ایثار است، گامی مؤثر در جهت کمک به دانش‌ آموزان بی‌ بضاعت و تضمین بهره‌ مندی عادلانه همه آنها از فرصت‌ های آموزشی محسوب می‌ شود.