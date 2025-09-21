سرپرست فرمانداری نقده گفت:با استقبال از سرمایه‌گذاران و حذف بروکراسی‌های زائد، مسیر توسعه و رونق اقتصادی شهرستان هموار می‌شود.

با استقبال از سرمایه‌گذاران، مسیر توسعه و رونق اقتصادی شهرستان نقده هموار می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز دوم توسعه پروژه تولید نشاسته و گلوتن گندم با حضور رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، جعفری سرپرست فرمانداری نقده، جمعی از مدیران استانی و شهرستانی و سرمایه‌گذاران برگزار شد.

در این مراسم، سرپرست فرمانداری نقده توسعه این واحد صنعتی را گامی مؤثر در مسیر رونق اقتصادی شهرستان دانست و گفت: اجرای این پروژه علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، چرخه تولید در شهرستان را تکمیل کرده و چندین واحد صنعتی دیگر را نیز درگیر فرآیند تولید خواهد کرد.

جعفری با قدردانی از حمایت‌های استاندار و مدیران استانی در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای شهرستان، افزود: همت والای دولت در تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری (مد) به‌ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری و رونق تولید به‌خوبی مشهود است و بنده و مدیران شهرستان نیز در تبعیت از این سیاست‌ها، جذب سرمایه‌گذار، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح معیشت مردم را به‌عنوان اولویت اصلی در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه همایش اقتصادی استان (اینوا) زمینه‌ساز تحولات بزرگی در عرصه سرمایه‌گذاری شده است، تصریح کرد: این پروژه نیز نمونه‌ای بارز از نتایج این سیاست‌هاست که نقش بسزایی در توسعه و بالندگی اقتصادی شهرستان ایفا خواهد کرد.

جَعفری در ادامه خاطرنشان کرد: فرمانداری و مجموعه مدیران شهرستان با آغوش باز از حضور سرمایه‌گذاران استقبال می‌کنند، بستر‌های لازم را برای فعالیت آنان فراهم ساخته و با حذف بروکراسی‌های زائد، تلاش می‌کنند با هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی شاهد توسعه روزافزون شهرستان نقده باشند.