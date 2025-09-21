به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس اورژانس کشور در همایش روز فوریت‌های پزشکی، در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۳۰هزار نیروی اورژانس در بیش از ۳۴۰۰ پایگاه هر ساله ۶ میلیون مأموریت می روند، اما زندگی شخصی و سلامت روانشان قربانی فشار کار و کمبود حمایت‌ها شده است.

جعفر میعادفر ادامه داد: در یک سال گذشته سختی کار نیروهای عملیاتی و اضافه‌کار آن‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و اصلاح کارانه‌ها نسبت به بیمارستان‌ها در دستور کار است که امیدواریم از اول مهرماه اجرایی شود.

وی همچنین، بر توسعه اورژانس موتوری به‌عنوان راهکاری برای کاهش زمان رسیدن به بیماران، به‌خصوص در ترافیک شهرهای بزرگ و افزایش تعداد پایگاه‌ها در استان‌هایی مانند اصفهان تأکید کرد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این همایش گفت: بودجه اورژانس اصفهان یک سوم استان‌های هم‌رده است و این کمبود منابع بر نحوه خدمت رسانی اثر منفی می‌گذارد.

علیرضا زمانپور به کمبود بودجه و وضعیت نامناسب معیشتی کارکنان اورژانس، اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون حدود هزار و ۵۰۰ نفر به عنوان کارشناس در اورژانس اصفهان مشغول به کار هستند.

وی گفت: بودجه سالانه اورژانس از ۷۸۰ میلیارد ریال در سال ۹۷ هم اکنون به ۲۰۰ میلیارد ریال کاهش یافته است .

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با ارائه گزارشی از عملکرد شش ماهه اورژانس، ادامه داد: از بهمن سال گذشته تا امروز، تعداد واحدهای عملیاتی از ۱۶۳ به ۱۶۷ کد افزایش یافته است.

علیرضا زمانپور همچنین به افزایش چشمگیر تعداد موتورآمبولانس‌ها اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۲۱ واحد موتورآمبولانس در استان به طور شبانه روزی مشغول به فعالیت هستند.

وی از فعالیت سه اتوبوس آمبولانس استان خبر داد و افزود: سال گذشته تنها ۱۸ پرواز امدادی داشتیم، در حالی که در پنج ماه اول امسال ، ۴۶ مورد پرواز در استان به ثبت رسیده است .

علیرضا زمانپوراز مسوولان کشوری و استانی، به‌ویژه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نمایندگان مجلس، خواستار حمایت بیشتر برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و افزایش بودجه اورژانس شد و تأکید کرد که اصفهان به عنوان معین تهران نقش حیاتی در شرایط بحران دارد و باید قوی و پایدار بماند.