در چهارمین مرحله از طرح کشف و امحای دستگاه‌ های غیرمجاز استخراج رمزارز، امروز بیش از هزار و ۶۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در مشهد نابود شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول پیگیری رمزارزهای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: امحای ۱۶۰۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز امروز با حضور اعضای «کارگروه استانی شناسایی و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمز دارایی» و با هدف جلوگیری از بازگشت دستگاه‌ های استخراج رمزارز به بازار در دوران اوج بار شبکه برق، در مشهد انجام شد.

رضا لنگری افزود: دستگاه‌ های غیرمجاز استخراج رمزارز پس از کشف به اداره کل اموال تملیکی ارسال می شود و دستگاه های یادشده تا کنون از نقاط مختلف استان جمع آوری و منتقل شده بود.

وی ارزش ریالی این دستگاه‌ها را حدود ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: میزان خسارت دریافتی از محل مصرف انرژی این تعداد دستگاه استخراج رمزارز، حدود ۲۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

لنگری ادامه داد: توان مصرفی دستگاه‌ های استخراج رمزارز یادشده ۶ مگاوات و میزان صرفه‌ جویی انرژی سالانه از این دستگاه‌ ها حدود ۴۷ هزار و ۶۵۴ مگاوات ساعت است.

وی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۱۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در چهار مرحله از ۵۸ مرکز با توان مصرفی ۲ هزار و ۳۷۶ کیلووات در شهرستان‌ های خراسان رضوی کشف شده است.

رمزارز با نام انگلیسی Cryptocurrency ابزار مجازی مبادلات مالی با سابقه‌ ای کمتر از نیم قرن است که فقط به صورت دیجیتالی بر روی رایانه‌ وجود دارد.

بر این اساس هیچ نوع معادل فیزیکی در قالب سکه یا اسکناس برای رمز ارز وجود ندارد، زیرا با استفاده از الگوریتم‌ های ریاضی و فنون رمزنگاری با به‌ کارگیری رایانه و همچنین دستگاهی به نام «ماینر» طی روندی طولانی و وقت‌ گیر تولید و منتقل می‌ شود. این روال که اغلب با استفاده از تعداد بسیاری ماینر و رایانه طی می‌ شود نیازمند مصرف مقدار فراوانی انرژی برق است.