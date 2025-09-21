پخش زنده
امروز: -
رئیس آموزش و پرورش مهریز: کاهش نسبی آمار دانشآموزان نسبت به سال گذشته ناشی از عدم ثبتنام برخی دانشآموزان اتباع و کاهش ورودی پایه اول ابتدایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پیمانفر در نشست خبری با اصحاب رسانه از ثبتنام بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ دانشآموز در ۱۰۸ مدرسه این شهرستان خبر داد و گفت: روند ثبتنام همچنان ادامه دارد و خانوادههایی که مراجعه کنند، فرزندانشان حتماً در مدارس ثبتنام خواهند شد تا هیچ دانشآموزی از تحصیل باز نماند.
وی ضمن قدردانی از تلاش مدیران، معلمان و فرهنگیان شهرستان، از همراهی خیرین در توسعه فضاهای آموزشی یاد کرد و افزود: یکی از مشکلات موجود، کمبود تجهیزات و امکانات آموزشی بهویژه در هنرستانهاست که امیدواریم خیرین همانند گذشته در این عرصه یاریگر آموزش و پرورش باشند.
رئیس آموزش و پرورش مهریز با بیان اینکه امسال برای نخستین بار مشکلی در تأمین نیروی انسانی مدارس وجود ندارد، اظهار داشت: با برنامهریزیهای صورت گرفته و هماهنگی با اداره کل استان، هیچ مدرسه و کلاسی بدون معلم نخواهد بود.
وی همچنین کاهش نسبی آمار دانشآموزان نسبت به سال گذشته را ناشی از عدم ثبتنام برخی دانشآموزان اتباع و فاقد هویت و نیز کاهش ورودی پایه اول ابتدایی دانست.
پیمانفر با اشاره به موضوع ثبتنام دانشآموزان اتباع اظهار داشت: سال گذشته ۹۱۳ دانشآموز اتباع در مدارس مهریز مشغول تحصیل بودند، اما امسال این آمار حدود ۱۵۰ نفر کاهش یافته است.
وی به طرحهای مدرسهسازی در قالب نهضت عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: در مجموع ۱۴ طرح آموزشی در شهرستان در حال پیگیری است که از این تعداد، چهار مدرسه شامل حضرت زینب، شکیب، محبوبیان و یک طرح دیگر در مهرماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
رئیس آموزش و پرورش مهریز درباره چالشهای مربوط به انشعابات مدارس خیرساز بیان داشت: در سالهای گذشته انشعابات مدارس به صورت رایگان انجام میشد، اما امسال هزینههایی مطرح شده است. خوشبختانه با پیگیریهای صورتگرفته و همکاری معاونت عمرانی استانداری و خیرین، بخش عمده هزینهها تأمین و مشکل مرتفع شد. در این زمینه از همکاری دستگاههای خدماترسان مانند برق، گاز و آب نیز قدردانی میکنم و انتظار داریم همچنان برای تکمیل طرحها همراهی کنند.
وی همچنین درباره سازماندهی نیروهای انسانی خاطرنشان ساخت: امسال برای نخستین بار هیچ کلاسی در شهرستان بدون معلم نخواهد بود و خوشبختانه کمبود نیروی انسانی در مهریز وجود ندارد.
پیمانفر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی در مناطق محروم و روستاها تصریح کرد: از زمان آغاز مسئولیتم تاکنون در بیشتر مدارس روستایی حضور پیدا یافته و مشکلات آنها را بررسی کردهایم. در زمینه تجهیزات آموزشی نیز با همکاری نوسازی مدارس، امکانات لازم در حد توان توزیع شده است.
به گفته وی، پیگیریهای مربوط به برخی مدارس از جمله محبوبیان و مشکلات عمرانی آنها مانند مسیر قنات در حیاط مدرسه نیز در حال انجام است تا زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری کامل فراهم شود.
رئیس آموزش و پرورش مهریز در پایان بر لزوم توجه به دغدغههای خانوادهها بهویژه در زمینه جابهجایی دانشآموزان و آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: تصمیمات آموزشی با مشورت خانوادهها و شورای آموزش و پرورش اتخاذ میشود تا ضمن رفع نگرانیها، زمینه تحصیل دانشآموزان در فضایی ایمن و مطلوب فراهم گردد.