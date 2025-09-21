به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سالن همایش آموزشکده دخترانه قدسیه ساری امروز شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور دکتر زمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت، دکتر عالیه زمانی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، دکتر عسکری رئیس دانشکده امام محمدباقر (ع) ساری ـ واحد استانی مازندران، دکتر ماندگارزاد رئیس آموزشکده دختران قدسیه و جمعی از مسئولین و میهمانان استانی و دانشگاهی افتتاح شد.

گفتنی است سالن مذکور با مساحت ۲۵۰ مترمربع و هزینه ساختی بالغ بر ۵ میلیارد تومان، برای پذیرش بیش از ۲۰۰ میهمان ظرفیت دارد.

در سفر دکتر زمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت کشوربه استان مازندران، وی از دیگر دانشگاه‌های استان نیز بازدید کرده و از نزدیک در جریان مسائل و نیاز‌های آموزشی قرار گرفت.

این بازدید‌ها با هدف توجه ویژه به حوزه مهارت‌آموزی و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای رشد علمی و حرفه‌ای دانشجویان انجام شد. مسئولان اعلام کردند که در نتیجه این نشست‌ها و گفتگوها، تصمیمات ارزشمندی برای ارتقای سطح مهارت و ایجاد فرصت‌های بهتر برای دانشجویان اتخاذ شده است؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در پیوند میان آموزش دانشگاهی و نیاز‌های واقعی بازار کار ایفا کند.