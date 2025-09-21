پخش زنده
امروز: -
تیم ملی والیبال ایران امروز یک جلسه تمرین توپی را با حضور مرتضی شریفی و زیرنظر پیاتزا برگزار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران که خود را برای دیدار با صربستان در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای قهرمانی مردان جهان آماده میکند، امروز (یکشنبه ۳۰ شهریور) یک جلسه تمرین توپی ۲ ساعته را در شهر مانیل برگزار کرد.
ملی پوشان ایران که صبح امروز وزنه زده بودند از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت محلی به سالن رفتند و یک جلسه تمرین توپی پرنشاط و با انگیزه را برگزار کردند. در این تمرین مرتضی شریفی کاپیتان و دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال کشورمان که روز گذشته به دلیل سرماخوردگی و با صلاحدید کادر فنی و کادر پزشکی استراحت کرده بود هم در تمرین حضور پیدا کرد و در کنار سایر بازیکنان به مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی پرداخت.
پیش از آغاز تمرین پیاتزا جلسهای کوتاه در رختکن با بازیکنان برگزار کرد و در ادامه بازیکنان ابتدا زیر نظر توحید اصغری به گرم کردن پرداختند و پس از آن تمرین توپی رسماً استارت خورد. در اوایل تمرین پیاتزا لحظاتی خودش شخصاً به تمرین با عرشیا به نژاد و علی رمضانی، پاسورهای تیم ملی پرداخت.
در ادامه بازیکنان در گروههای مختلف به زدن سرویس به مناطق مختلف زمین مشغول شدند و پس از آن هم در قالب دو تیم مقابل هم قرار گرفتند و بازی کردند. از نکات جالب تمرین امروز این بود که تمام بازیکنان عملکرد مناسبی در فاکتورهای مختلف داشتند و این امر موجب رضایت خاطر پیاتزا شد.
تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ روز سه شنبه از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه به وقت تهران مقابل صربستان قرار خواهد گرفت. پیش از این مسابقه هم تیمهای تونس و جمهوری چک دیگر بازی این مرحله را انجام خواهند داد.