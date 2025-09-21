به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره مهندسی و فناوری ساخت شرکت ملی حفاری ایران گفت: ساخت این قطعات با همکاری شرکت‌های دانش بنیان و سازندگان داخلی انجام شده است که براساس محاسبات به عمل آمده ۱۳۳ میلیارد ریال صرفه جویی در هزینه‌های شرکت داشته است.

مسعود سیدمحمودی با اشاره به ساخت پنج هزار و ۱۹ قطعه و ۶۳۳ تجهیز با سرجمع و تفکیک ۲۳ هزار و ۵۷۶ قطعه بیان کرد: شمار قطعات و تجهیزات ساخته شده در سال‌های اخیر نسبت به گذشته رشد هشت درصدی نشان می‌دهد. هم اکنون نیز یکهزار و ۳۶۰ قطعه در مراحل طراحی و ساخت داریم که مبلغ قرارداد‌ها با شرکت‌های سازنده و دانش بنیان‌ها افزون بر پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.

وی با بیان اینکه از امتیازات مهم توجه به ساخت داخل، علاوه بر صرفه جویی و خدمات پس از فروش، توقف خرید این قطعات و تجهیزات از خارج است که از نظر هزینه‌های ارزی بسیار با اهمیت می‌باشد، افزود: قطعات تولید داخل با اولویت قطعات پر مصرف و اساسی بومی سازی می‌شود.

رئیس اداره مهندسی و فناوری ساخت شرکت ملی حفاری ایران درباره مهمترین دستاورد‌های مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران در مورد ساخت قطعات و تجهیزات، اظهارکرد: در بخش عملیات حفاری می‌توان به ساخت فیلتر‌های هوا، روغن و سوخت موتور‌های کاترپیلار، شفت اصلی انواع تاپ درایو، توری‌های سیال، انواع چکسن و دمکو ولو، RING JOINT GASKET، انواع PLUG VALVE، لاینر و ماژوئل انواع پمپ گل، رادیاتور موتور‌ها، پکینگ المنت ۵/۸، ۱۳ و ۲۰ اینچ، پین‌های دستگاه حفاری، شیو‌های بالابری، بریک ریم دراوکس، شاتون پمپ گل، کمربند ایمنی دکلبان و برخی قطعات تاپ درایو اشاره کرد.

سید محمودی گفت: در بخش خدمات فنی و ویژه حفاری نیز قطعات و تجهیزات متنوع از جمله سنسور‌های نمودارگیری، شیر‌های پروانه‌ای، لوله‌های فشار قوی سیمان کاری، مجموعه فوران گیر دورانی حفاری فروتعادلی، ابزار OVER SHOT، DESANDER UNIT , MOT، SURGE DRUM , MOT و DISILTER UNIT , MOT بومی سازی شده است.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت همچنین با هدف حمایت از تولید داخل و بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان و با بهره گیری از توان بالقوه شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه صنعت نفت کشور، تولید بار اول تجهیزات راهبردی و کلیدی صنعت حفاری را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس اداره مهندسی و فناوری ساخت شرکت ملی حفاری ایران گفت: در این راستا در بخش فعالیت عملیات حفاری، طراحی و ساخت دیزل ژنراتور اصلی دستگاه‌های حفاری، پمپ گل حفاری، دراورکس دستگاه حفاری، میز دوار، تجهیزات کنترل فوران، ضربه زن‌های حفاری (جار حفاری)، سانتریفیوژ خدمات سیال حفاری و در بخش فعالیت خدمات فنی، طراحی و ساخت پمپ تراک سیمانکاری، دستگاه لوله مغزی سیار، دستگاه بازرسی لوله مغزی سیار و دنسیتومتر خدمات سیمانکاری در دست اجرا قرار دارد و در این ارتباط از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا شهریور ماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۸۰۵ قلم با شماره طبقه بندی منحصر بفرد ساخت داخل شده که افزود بر دو هزار و ۷۸ میلیارد ریال صرفه اقتصادی برای شرکت حاصل گردیده است.