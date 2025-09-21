به گزارش خبرگزاری صداوسیما این پرنده عظیم‌الجثه با طول بال نزدیک به سه متر، رفتاری منحصر‌به‌فرد دارد و عمدتاً از استخوان تغذیه می‌کند.هما علاوه بر ارزش زیست‌محیطی، در فرهنگ و ادب ایرانی نیز جایگاهی افسانه‌ای دارد و نماد بخت و سعادت به شمار می‌رود.

این پرنده، مرغ استخوان‌‌خوار یا کرکس ریش‌‌دار (Gypaetus barbatus) گونه‌‌ای پرنده شکاری بزرگ‌‌جثه از تیره بازان و راسته بازسانان است که حتی در بناهای باقیمانده از دوره هخامنشی نیز سر این برنده وجود دارد.

این پرنده در کوه‌‌های مرتفع آفریقا، جنوب اروپا و آسیا از جمله مناطقی از ایران همچون منطقه حفاظت‌‌شده گنو زندگی می‌کند.

هما در تمام طول سال یک جا می‌‌ماند و هر فصل فقط یک یا دو تخم می‌گذارد.