پاسور تیم ملی والیبال گفت: سعی می‌کنیم در مقابل صربستان، بهترین بازی خودمان را انجام دهیم و با شکست حریف دل مردم را شاد کنیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عرشیا به‌نژاد بعد از دومین تمرین توپی تیم ملی والیبال ایران برای مسابقه با صربستان در مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی مردان جهان در مانیل، اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که تیم ایران به به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد. بازی‌های ایران در مرحله مقدماتی آسان نبود و بازی‌های سختی داشتیم.

وی با بیان این‌که تیم‌های خوبی در مرحله مقدماتی حذف شدند، تصریح کرد: تیم ایران فعلا در مرحله یک هشتم نهایی است و خود را برای مسابقه با صربستان در این مرحله آماده می‌کند. سعی می‌کنیم بهترین بازی خودمان را انجام دهیم و با شکست حریف دل مردم را شاد کنیم. خدا را شکر بعد از بازی سختی که با فیلیپین داشتیم، یک روز استراحت کردیم.

پاسور تیم ملی والیبال ایران به اشاره به چهار جلسه تمرین توپی و وزنه در دو روز گذشته تیم ایران، افزود: وضعیت خوبی داریم. بچه‌ها کم کم به فرم مسابقات رسیدند و می‌دانیم که بازی سختی پیش رو داریم و انشاالله که بتوانیم با ۱۰۰ درصد توان به مصاف صربستان برویم و سربلند از بازی خارج شویم.

وی با یادآوری این‌که مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان، بعد از المپیک مهمترین رویداد این رشته ورزشی گفت: این مسابقات همراه با بازی‌های سختی است و هیچ تیمی را نمی‌توان دست کم گرفت. حتی ضعیف‌ترین تیم مانند فیلیپین که بازی کردیم را نمی‌توان دست کم گرفت.

به‌نژاد درباره مسیر سخت پیش رویش تا زمانی که پاسور باتجربه‌ای برای تیم ملی والیبال ایران شود، گفت: همیشه دوست داشتم و تلاش کردم که بهترین خودم را در زمین نشان دهم. مهمترین چیز برای من نتیجه تیم ملی است. همه کار می‌کنیم تا این تیم بتواند بهترین نتیجه را بگیرد. قرار گرفتن جای بازیکنان خوب کار سختی است و این روند در همه تیم‌ها انجام می‌شود تا یک بازیکن جوان جایگزین بازیکن با تجربه شود.

وی ادامه داد: تیم ملی والیبال ایران هم بازیکنان بزرگی همچون معروف داشته است و الان رسیده به بازیکنان جوانی همچون من و بقیه که قرار بیایند و در تیم ملی بازی کنند. کار سختی است که جای بزرگان را پر کنیم، بالاخره معروف در تیم ملی کاری کرده است که هر کسی نمی‌تواند جای او را بگیرد. در تیم آرژانتین هم دچکو کاری کرده است که هیچ کس نمی‌تواند انجام دهد حتی بعد از این بازیکن، در مجموع کار سختی است که نیاز به زمان دارد. من اولین سال حضور در تیم ملی است و قرار است که با تجربه بشوم تا بهترین عملکردم را در این تیم تجربه کنم.

تیم ملی والیبال ایران روز سه‌شنبه یکم مهر در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی جهان به مصاف صربستان می‌رود.