دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با اشاره به راه اندازی سامانه سو، از امسال در سراسر کشور گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با هدف احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... این سامانه را راه‌اندازی کرده است.

سامانه سو، پل ارتباطی مردم با ستاد امر به معروف و نهی از منکر

سامانه سو، پل ارتباطی مردم با ستاد امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام محمد کرباسی صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بر خلاف تصور، همه موضوعات امر به معروف و نهی از منکر تنها به موضوع حجاب و عفاف ختم نمی‌شود افزود: هم مردم و هم دستگاه‌های مختلف می‌توانند گزارش‌های خود را با ثبت‌ در سامانه سو در بستر اینترنت گزارش دهند.

وی گفت: حل مسائل بین دستگاهی، طرح مطالبه‌های صنفی در صورت امکان همراه با مستندات و مشاهده فرآیند ثبت و پیگیری گزارش برای شخص گزارش دهنده و کوتاه شدن فرآیند رسیدگی، نقطه قوت سامانه سو نسبت به سایر دستگاه‌های نظارتی است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، رسیدگی به موضوعات مختلف در شورای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه‌های مختلف با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در دستگاه‌ها برای حل و فصل موضوعات مطرح شده را از دیگر مزایای این سامانه برشمرد.