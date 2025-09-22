صید دهیار روستای ولایت رود گفت: اجرای طرح پاکداشت در ولایترود یک اقدام مقطعی نیست بلکه به صورت هفتگی با حضور داوطلبان و همچنین توزیع کیسه زباله بین گردشگران برگزار می‌شود تا فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست به نسل‌های بعدی منتقل شود و استمرار چنین برنامه‌هایی، الگویی موفق برای سایر مناطق گردشگری خواهد بود.