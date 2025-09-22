طرح پاکداشت طبیعت در حاشیه رودخانه و فضاهای گردشگری با حضور اهالی روستای ولایترود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مراسم پاکسازی طبیعت با مشارکت گسترده مردم با هدف جمعآوری زبالههای رها شده از سوی برخی گردشگران و بازگرداندن زیبایی به طبیعت بکر منطقه انجام شد.
صید دهیار روستای ولایت رود گفت: اجرای طرح پاکداشت در ولایترود یک اقدام مقطعی نیست بلکه به صورت هفتگی با حضور داوطلبان و همچنین توزیع کیسه زباله بین گردشگران برگزار میشود تا فرهنگ حفاظت از محیطزیست به نسلهای بعدی منتقل شود و استمرار چنین برنامههایی، الگویی موفق برای سایر مناطق گردشگری خواهد بود.