قزوین آماده استقبال از سال تحصیلی
با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، استان عطر شور و شوق را استشمام میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، خانوادهها در تدارکات پایانی برای شروع مدارس هستند و بیش از ۲۴۷ هزار دانشآموز، با به صدا درآمدن زنگ مهر، حضور در کلاسهای درس را تجربه خواهند کرد.
این در حالی است که آموزش و پرورش به عنوان زیربنای توسعه جامعه، نقشی کلیدی در ساختن فردایی بهتر برای ایران عزیز ایفا میکند و ایجاد محیطی امن، سالم و پرنشاط برای دانشآموزان، سرمایهگذاری بر آیندهای تابناک است.