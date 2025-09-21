با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، استان عطر شور و شوق را استشمام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، خانواده‌ها در تدارکات پایانی برای شروع مدارس هستند و بیش از ۲۴۷ هزار دانش‌آموز، با به صدا درآمدن زنگ مهر، حضور در کلاس‌های درس را تجربه خواهند کرد.

این در حالی است که آموزش و پرورش به عنوان زیربنای توسعه جامعه، نقشی کلیدی در ساختن فردایی بهتر برای ایران عزیز ایفا می‌کند و ایجاد محیطی امن، سالم و پرنشاط برای دانش‌آموزان، سرمایه‌گذاری بر آینده‌ای تابناک است.