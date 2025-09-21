به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این رقابت‌ها که با حضور ۱۶۰ شطرنج‌باز از سراسر کشور و در سالن پیامبر اعظم برگزار شد، آیهان رهبر از استان کردستان به عنوان قهرمانی رده زیر ۱۲ سال دست یافت و سهند اشکوری از گیلان و سیدآراد موسوی از مازندران هم عنوان‌های دوم و سوم این رده سنی را به خود اختصاص دادند.

در رده زیر ۱۸ سال طا‌ها گلشانی از آذربایجان‌شرقی بر سکوی قهرمانی ایستاد، محمدحسین قنبرعلی‌فرزاد از همدان دوم شد و مهدیار ستوده‌نیا هم از استان مرکزی در رده سوم قرار گرفت.