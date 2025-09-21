به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آیین قدردانی از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی خوزستان با حضور سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان با اهدای تندیس و لوح یادبود برگزار شد.

در این مراسم از مدیران ۶ دستگاه برتر استان شامل مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای، مدیرکل دامپزشکی، مدیرکل ثبت احوال خوزستان، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای و معاون توسعه مدیریت اداره‌کل ثبت احوال تقدیر و تشکر شد.

همچنین از شش کارمند نمونه در سطح این ۶ دستگاه تقدیر به عمل آمد.