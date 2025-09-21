به گزارش خبرگزاری صدا وسمای مرکز سیستان وبلوچستان ،استاندارسیستان وبلوچستان درنشست شورای آموزش‌وپرورش استان با بیان اینکه برنامه ریزی‌های لازم برای حضور دانش آموزان برسر کلاس درس صورت گیرد از اجرای تحول ساختاری و عدالت آموزشی خبردادوگفت: باید تلاش ود تا دانش آموزان در همه مناطق بتوانند بر سر کلاس درس ومدرسه حاضر شوند.

مدیر کل آموزش وپرورش سیستان وبلوچستان نیز از مصوبات مطرح شده دراین جلسه و کمک دیگر دستگاه‌ها برای آغاز سال تحصیلی جدید وجذب کودکان بازمانده ازتحصیل گفت.