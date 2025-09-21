به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان به تجهیز ۴۰ خانه ورزش روستایی دیگر در استان اشاره کرد و گفت: این خانه‌های ورزش روستایی با توجه به آمایش سرزمینی به تناسب ظرفیت و استعداد جوانان روستایی با اقلام ورزشی پرکاربرد و اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال تجهیز شد.

محمدی پور افزود: این اقدام گامی در جهت ارتقای ورزش‌ در روستاهاست تا امکانات ورزشی برای روستاییان و بهبود سلامت و افزایش فعالیت‌های بدنی در دسترس قرار گیرد.

وی اظهار داشت: ایجاد خانه‌های ورزش روستایی یکی از مهم‌ترین طرح‌ها در راستای توسعه و ترویج فعالیت‌های ورزشی در مناطق روستایی به شمار می‌روند که با هدف فراهم کردن شرایط برای ورزش و تفریحات سالم در روستاها تأسیس می‌شوند و نقش بسزایی در ارتقای سطح سلامت جسمانی، اجتماعی و روانی روستاییان دارند.

محمدی پور افزود: هدف از تجهیز خانه‌های ورزش روستایی، دسترسی عموم مردم به امکانات ورزشی، ارتقای سرانه‌های ورزشی و پر کردن اوقات فراغت روستاییان است چرا که با توجه به گسترش فناوری و افزایش استفاده از خودرو و ماشین آلات مختلف، تحرک در میان روستاییان کاهش یافته است.

به گفته وی، این مساله به‌عنوان یک زنگ خطر برای سلامت جامعه مطرح است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به اهمیت نقش روستاها در عرصه ورزش قهرمانی کشور ادامه داد: در المپیک و پارالمپیک اخیر، بسیاری از مدال‌های طلای کشور توسط ورزشکارانی کسب شد که زاده روستا هستند و همچنان در همان مناطق زندگی می‌کنند و این نشان‌دهنده ظرفیت بالای روستاها در عرصه ورزش حرفه‌ای است.

وی خاطرنشان کرد: میز پینگ‌پنگ، فوتبال‌دستی، تخته شطرنج، دارت و تورهای ورزشی از جمله اقلامی هستند که بر اساس درخواست‌ و نیاز مردم روستاها تهیه و ارسال می شود.