عنوان شایسته تقدیر جشنواره بین‌المللی کاسپین ۲۰۲۵ به عکاس چهارمحال و بختیاری رسید.

چ

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، احمد تاجی هنرمند عکاس استان در نخستین دوره جشنواره بین‌المللی کاسپین ۲۰۲۵ موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر این رویداد شد.

نخستین جشنواره بین‌المللی کاسپین ۲۰۲۵ با مشارکت و حمایت شبکه خبری ایران اروپا، فرهنگستان علوم و هنر بوسنی هرزگوین، دانشگاه ارجیس ترکیه، دانشگاه قفقاز قارص، دانشگاه ارمنستان، دانشگاه جامع کرکوک عراق، انتشارات پارس تاک، هُرمز و سپید قلم و در رشته‌های مختلف علمی و هنری برگزار شد که در پایان، در بخش عکس، احمد تاجی عنوان شایسته تقدیر این جشنواره را به دست آورد.

در این بخش از جشنواره کاسپین، هنرمندی از نخجوان تندیس و لوح افتخار مقام نخست را کسب کرد و ۱۱ عنوان برتر دیگر به عکاسانی از ایران تعلق گرفت.

موضوع آثار در جشنواره بین‌المللی کاسپین، آزاد در نظر گرفته شده بود و این جشنواره به مدت یک ماه در بستر فضای مجازی برگزار شد.

احمد تاجی هنرمند عکاس چهارمحال و بختیاری تاکنون در رویداد‌ها و جشنواره‌های مختلفی موفق به کسب عناوین برتر شده است.