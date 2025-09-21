پخش زنده
در حکمی از سوی مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران محمد علی نائل قراملکی به عنوان مدیر کل جدید فرودگاههای استان آذربایجانشرقی منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،با حکم معاون وزیر و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران محمدعلی نائل قراملکی به عنوان مدیر کل جدید فرودگاههای استان آذربایجانشرقی انتخاب شد.
در بخشی از حکم محمد امیرانی آمده است:امید است به مدد الهی و با استفاده کامل از ظرفیتهای موجود تمام توان و تجارب خود را جهت پیشبرد اهداف شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و برنامههای توسعه فرودگاه با تاکید بر اجرای دقیق ماموریتهای محوله بهکار گیرید.
لازم به ذکر است محمدعلی نائل قراملکی متولد سال ۱۳۵۴ در تبریز است. وی پیش از این معاون عملیات فرودگاهی فرودگاه تبریز و همچنین مدیر کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی بوده است.
قراملکی جانشین رامینآذری شده است که بهعنوان مدیر کل فرودگاه مهرآباد منصوب شده است.